Через негоду на Рівненщині відключено десятки ліній електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Рівненській області відключено біля 30 ліній електропередач внаслідок нічної негоди. Найбільше постраждав Рівненський район. Незважаючи на те, що дощ та вітер все ще не вщухають, на обірваних лініях вже ведуться ремонтні роботи. Про це повідмоляє пресслужба Рівненської ОДА, передає УНН.
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«Відновлюємо електропостачання на Рівненщині. Внаслідок нічної негоди відключено біля 30 ліній електропередач. Найбільше постраждав Рівненський район. Є знеструмлення у Дубенському та Сарненському», - йдеться у повідомленні.
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Наголошують, що що дощ та вітер поки не вщухають, але фахівці Рівнеобленерго вже працюють на обірваних лініях, - формуються додаткові ремонтні бригади.
«Робимо все можливе, щоб оперативно заживити пошкоджені електромережі. Питання на контролі», - додали в ОДА.
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