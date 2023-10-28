Из-за непогоды на Ровенщине отключены десятки линий электропередач
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Ровенской области отключено около 30 линий электропередач в результате ночной непогоды. Больше всего пострадал Ровенский район. Несмотря на то, что дождь и ветер все еще не утихают, на оборванных линиях уже ведутся ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской ОГА, передает УНН.
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«Восстанавливаем электроснабжение на Ровенщине. В результате ночной непогоды отключено около 30 линий электропередач. Больше всего пострадал Ровенский район. Есть обесточивание в Дубенском и Сарненском», - говорится в сообщении.
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Отмечают, что дождь и ветер пока не утихают, но специалисты Ровнооблэнерго уже работают на оборванных линиях, - формируются дополнительные ремонтные бригады.
«Делаем все возможное, чтобы оперативно заживить поврежденные электросети. Вопрос на контроле», - добавили в ОГА.
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