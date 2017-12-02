Через негоду на київських дорогах посилено працює спецтехніка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов у всіх районах столиці чергує спецтехніка, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
"У зв’язку з погіршенням погодних умов та мокрим снігом спецтехніка підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" вже чергує на вихідних позиціях в усіх районах столиці", - йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що в разі необхідності комунальники готові задіяти всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.
"Всі підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" забезпечені достатньою кількістю посипальних та паливно-мастильних матеріалів і готові до роботи у цілодобовому режимі", - додали у КМДА.