Из-за непогоды на киевских дорогах усиленно работает спецтехника
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В связи с ухудшением погодных условий во всех районах столицы дежурит спецтехника, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"В связи с ухудшением погодных условий и мокрым снегом объекты предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" уже дежурят на исходных позициях во всех районах столицы", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в случае необходимости коммунальщики готовы задействовать все 345 единиц техники, находящихся на круглосуточном дежурстве.
"Все предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" обеспечены достаточным количеством посыпальных и горюче-смазочных материалов и готовых к работе в круглосуточном режиме", - добавили в КГГА.