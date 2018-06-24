Через лінію зіткнення намагалися перевезти картини на понад 3,5 млн гривень

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Правоохоронці на КПВВ "Новотроїцьке" оглянули автомобіль, у якому виявили 210 картин відомого художника. Водій транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти картини із тимчасово окупованої території. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

Співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об'єднаних сил, що несли службу у складі фіскального наряду на КПВВ "Новотроїцьке", спільно із працівниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби здійснили огляд автомобіля ГАЗ 330214з КТП-6.

"Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Кікіньова В.М. у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн гривень", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучили до прийняття законного рішення.

Нагадаємо, на Сумщині затримали росіянку при спробі вивезти старовинні збірки творів. 

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