Через лінію зіткнення намагалися перевезти картини на понад 3,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Правоохоронці на КПВВ "Новотроїцьке" оглянули автомобіль, у якому виявили 210 картин відомого художника. Водій транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти картини із тимчасово окупованої території. Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.
Співробітники управління оперативного забезпечення ГУ ДФС у Донецькій області, які включені до складу Об'єднаних сил, що несли службу у складі фіскального наряду на КПВВ "Новотроїцьке", спільно із працівниками Служби безпеки України та Державної прикордонної служби здійснили огляд автомобіля ГАЗ 330214з КТП-6.
"Під час огляду встановлено, що водій вказаного транспортного засобу на підставі документів з ознаками підробки намагався перевезти із тимчасово окупованої території картини відомого художника Кікіньова В.М. у кількості 210 штук орієнтовною вартістю понад 3,5 млн гривень", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом склали протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.204-3 КУпАП. Товарно-матеріальні цінності вилучили до прийняття законного рішення.
Нагадаємо, на Сумщині затримали росіянку при спробі вивезти старовинні збірки творів.