Через Кримський міст буде ходити 29 пар поїздів на добу - ЗМІ

"Підприємство "Кримська залізниця", яке в грудні 2019 року візьме міст в експлуатацію, вже підготувало попередній графік руху поїздів на 2020 рік. Передбачається, що в перший рік роботи між півостровом Крим та континентальної Росією будуть ходити 29 пар поїздів на добу, в тому числі 15 пасажирських, 10 вантажних і 4 приміських", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, сервіс Google Maps прописав в російській версії сервісу назву Кримського моста, що з'єднує тимчасово окупований півострів з материковою частиною Росії. З боку Криму назва моста зазначена українською мовою.