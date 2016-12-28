Через КПВВ на Донбасі дозволили перевозити до 75 кг багажу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Через контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі фізичні особи зможуть перевозити особистий багаж вагою до 75 кілограмів. Про це повідомила перший заступник голови ВР, учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Робота гуманітарної групи в Мінську- це не лише питання заручників, а десятки інших важких, марудних, важливих для людей по обидві сторони лініі зіткнення проблем. Одна з найактуальніших — робота КПВВ. Завдяки співпраці українських представників гуманітарної групи з СБУ, керівництвом АТО і іншими силовими структурами нам вдалося знайти компроміс і збільшити дозвіл на перевезення особистого багажу фізичними особами до 75 кг”, — наголосила І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, під час новорічних і різдвяних свят на всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в зоні АТО збільшать кількість персоналу всіх служб для максимального зменшення черг.