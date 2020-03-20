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Через коронавірус до України скасовано візити чотирьох президентів

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У зв’язку зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу у світі, візит до України скасували президент МКЧХ, а також глави Литви, Грузії та Швеції. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Офісі Президента України.

“За інформацією, наданою Директоратом з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, у зв’язку зі стрімким поширенням пандемії коронавірусу COVID-19 у світі, було скасовано(станом на 18 березня 2020 року) такі візити іноземних високопосадовців в Україну:

— Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Ж.Борреля (15-17 березня);

— Президента Міжнародного комітету Червоного Хреста П.Маурера(16-20 березня 2020 року);

— Президента Литовської Републіки Г.Науседи (19-20 березня 2020 року);

— Президента Грузії С.Зурабішвілі (20-21 березня 2020 року);

— Президента Швейцарської Конфедерації С.Зоммаруги (24-26 березня 2020 року)”, — повідомили в ОПУ.

При цьому в Офісі підкреслили, що з іноземними партнерами підтримується постійний контакт з метою опрацювання поточних завдань, а також у контексті узгодження можливих нових дат проведення згаданих візитів, після нормалізації ситуації навколо коронавірусу.

Крім того, в ОПУ зазначили, що “Україна продовжує активну роботу у Нормандському форматі, зокрема, 11 березня 2020 року в Мінську відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі”, участь у якій взяв Керівник Офісу Андрій Єрмак.

Нагадаємо, за підсумками засідання ТКГ 11 березня, Офіс Президента повідомив про досягнення домовленностей про створення Консультативної ради.

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