Через ходу до Дня писемності у Львові перекриють центр міста

“З 15:30 до 16:00 — заплановано збір учасників на площі біля пам’ятника Франку, що на вул. Університетській, 1. З 16:00 до 16:30 відбудеться піша хода за наступним маршрутом: пам’ятник І. Франку по вул. Університетській — вул. Січових Стрільців — вул. Гнатюка — проспект Свободи — вул. Беренди — пл. Ринок. За цим маршрутом відбудеться ситуативне перекриття руху транспорту”, — розповіли у патрульній поліції Львова.

Нагадаємо, 9 листопада в Україні відзначають день української писемності та мови. Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав відповідний указ.