Из-за шествия ко Дню письменности во Львове перекроют центр города

“С 15:30 до 16:00 — запланирован сбор участников на площади возле памятника И.Франко, на ул. Университетской, 1. С 16:00 до 16:30 состоится шествие по следующему маршруту: памятник И.Франко по ул. Университетской — ул. Сечевых Стрельцов — ул. Гнатюка — проспект Свободы — ул. Беренды — пл. Рынок. По этому маршруту состоится ситуативное перекрытие движения транспорта”, — рассказали в патрульной полиции Львова.

Напомним, 9 ноября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. Праздник установлен 9 ноября 1997, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал соответствующий указ.