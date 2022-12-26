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Через газову плиту: під Києвом робітники з будівництва отруїлися чадним газом, є загиблий

Через газову плиту: під Києвом робітники з будівництва отруїлися чадним газом, є загиблий

Київ • УНН

 • 375922 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На Київщині сталося чергове отруєння чадним газом. Внаслідок цього одна людина загинула, ще дві опинилися в лікарні. Про це повідомляє поліція Київської області, інформує УНН.

Деталі

Згідно з даними правоохоронців, 24 грудня до поліції звернувся житель села Білогородка і повідомив, що виявив на території своєї земельної ділянки трьох робітників із ознаками отруєння чадним газом.

Чоловіки приїхали з Вінничини і працювали на будівництві. Проживали вони в будівельному вагончику.

Правоохоронці Бучанського управління поліції Київщини встановили, що чоловіки отруїлись в результаті використання газової плити. Один із них - 35-річний робітник - загинув, двоє його товаришів - 37 та 34 років госпіталізовані.

Зазначається, що поліція Київщини вкотре застерігає громадян перевіряти справність газових плит, котлів та балонів.

Доповнення

У Київській області від чадного газу з початку листопада постраждали 22 особи. Четверо з них – загинули. 

В Овідіополі сталося масове отруєння чадним газом співробітників однієї з організацій міста. Після надходження виклику на номер 103 на місце було направлено чотири карети швидкої допомоги. За попередніми даними постраждалих - 9.

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