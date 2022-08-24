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Через ДТП на Кіровоградщині низка поїздів затримуються - "УЗ"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Через ДТП поблизу залізничного полотна на дільниці Знам'янка — Пантаївка деякі поїзди курсують із запізненням. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Через ДТП на Кіровоградщині низка поїздів затримуються - "УЗ"

Деталі

"Укрзалізниця" оприлюднила графік поїздів із затримками:

· №86 Львів — Запоріжжя (+4 год 30 хв);

· №76 Київ — Кривий Ріг (+3 год 00 хв);

· №42 Львів — Дніпро (+3 год 10 хв);

· №92 Одеса — Харків (+3 год 06 хв);

· №80 Київ — Дніпро (+1 год 45 хв);

· №7/8 Харків — Одеса (+2 год 25 хв).

"Рух поїздів на дільниці було оперативно відновлено, час затримки може змінюватися. Просимо вибачення за незручності та докладаємо зусиль, щоб скоротити час відставання поїздів від графіка", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 24 серпня.

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