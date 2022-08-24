Из-за ДТП в Кировоградской области ряд поездов задерживаются - "УЗ"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Из-за ДТП вблизи железнодорожного полотна на участке Знаменка — Пантаевка некоторые поезда курсируют с опозданием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Детали
"Укрзализныця" обнародовала график поездов с задержками:
· №86 Львов — Запорожье (+4 ч 30 мин);
· №76 Киев — Кривой Рог (+3 ч. 00 мин);
· №42 Львов — Днепр (+3 часа 10 мин);
· №92 Одесса — Харьков (+3 ч 06 мин);
· №80 Киев — Днепр (+1 ч 45 мин);
· №7/8 Харьков — Одесса (+2 ч. 25 мин).
"Движение поездов на участке было оперативно восстановлено, время задержки может изменяться. Извиняемся за неудобства и прилагаем усилия, чтобы сократить время отставания поездов от графика", - говорится в сообщении.
Напомним
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 24 августа.