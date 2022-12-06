Через атаки росіян пошкоджень зазнали 35% ключових об'єктів магістральних мереж

Цитата

“Загалом за останні місяці, як повідомив очільник Уряду, від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70% з них були обстріляні по два й більше разів, зокрема 5 грудня в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень”, – наголосив прем’єр-міністр.

Деталі

Він додав, що попри вчорашні російські обстріли, енергетична система України залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами «Укренерго».

“Попри влучання в окремі об’єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів”, — відзначив Шмигаль.

Водночас прем’єр зауважив, що дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання.

Доповнення

Як повідомили у НЕК "Укренерго", наразі в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності, найскладніша ситуація в Одеській, Київській областях та на сході. На відновлення потрібно ще кілька діб, у деяких областях застосовуються аварійні відключення.