Через атаки росіян пошкоджень зазнали 35% ключових об'єктів магістральних мереж
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. За останні місяці через російські обстріли пошкоджень зазнали 35% ключових об'єктів магістральних мереж. Про це на засіданні Уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
“Загалом за останні місяці, як повідомив очільник Уряду, від масованих атак росіян зазнали пошкоджень 35% ключових об'єктів магістральних мереж. 70% з них були обстріляні по два й більше разів, зокрема 5 грудня в одну з підстанцій в Одеській області ворог випустив одразу 7 ракет. Тому в країні продовжують діяти графіки відключень”, – наголосив прем’єр-міністр.
Деталі
Він додав, що попри вчорашні російські обстріли, енергетична система України залишилася цілісною і контрольованою диспетчерами «Укренерго».
“Попри влучання в окремі об’єкти енергетичної інфраструктури, енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки вчорашніх обстрілів”, — відзначив Шмигаль.
Водночас прем’єр зауважив, що дефіцит потужності в енергосистемі буде зберігатися й надалі. Зараз він становить 19% від прогнозного споживання.
Доповнення
Як повідомили у НЕК "Укренерго", наразі в енергосистемі України зберігається дефіцит потужності, найскладніша ситуація в Одеській, Київській областях та на сході. На відновлення потрібно ще кілька діб, у деяких областях застосовуються аварійні відключення.