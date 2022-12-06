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Из-за атак россиян повреждения получили 35% ключевых объектов магистральных сетей

Киев • УНН

 • 1081340 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. За последние месяцы из-за российских обстрелов повреждения получили 35% ключевых объектов магистральных сетей. Об этом на заседании Правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Всего за последние месяцы, как сообщил глава Правительства, от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. 70% из них были обстреляны по два и более раза, в том числе 5 декабря в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Поэтому в стране продолжают действовать графики отключений”, – подчеркнул премьер-министр.

Детали

Он добавил, что, несмотря на вчерашние российские обстрелы, энергетическая система Украины осталась целостной и контролируемой диспетчерами «Укрэнерго».

“Несмотря на попадание в отдельные объекты энергетической инфраструктуры, энергетики обещают уже в ближайшие дни ликвидировать последствия вчерашних обстрелов”, — отметил Шмыгаль.

В то же время премьер отметил, что дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться и дальше. В настоящее время он составляет 19% от прогнозированного потребления.

Дополнение

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", в настоящее время в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности, самая сложная ситуация в Одесской, Киевской областях и на востоке. Для восстановления требуется еще несколько суток, в некоторых областях применяются аварийные отключения.

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