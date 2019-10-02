Чемпіонат світу з регбі-2019: Нова Зеландія розгромила команду Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Збірна Нової Зеландії з регбі переграла команду Канади з рахунком 63:0 в матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч пройшла в Оіті. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку новозеландських регбістів дев’ять спроб (одна штрафна) і вісім реалізацій. Ця перемога стала найбільшою на поточному турнірі, 28 вересня команда ПАР обіграла збірну Намібії з рахунком 57:3.
Крім того, це другий випадок на світовій першості, коли команда здобула перемогу всуху. 30 вересня команда Шотландії перемогла збірну Самоа з рахунком 34:0.
Збірна Нової Зеландії набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі, команда Канади не набрала очок. У турнірній таблиці групи B після двох матчів перше місце займають італійці (10 очок), друге — новозеландці (9), третє — представники ПАР (5), у команд Намібії і Канади немає набраних очок.