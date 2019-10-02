Чемпионат мира по регби-2019: Новая Зеландия разгромила команду Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Канады со счетом 63:0 в матче группового этапа Чемпионата мира. Встреча прошла в Оите. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.
На счету новозеландских регбистов девять попыток (одна штрафная) и восемь реализаций. Эта победа стала самой крупной на текущем турнире, 28 сентября команда ЮАР обыграла сборную Намибии со счетом 57:3.
Кроме того, это второй случай на мировом первенстве, когда команда одержала победу всухую. 30 сентября команда Шотландии победила сборную Самоа со счетом 34:0
Сборная Новой Зеландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады не набрала очков. В турнирной таблице группы B после двух матчей первое место занимают итальянцы (10 очков), второе — новозеландцы (9), третье — представители ЮАР (5), у команд Намибии и Канады нет набранных очков.