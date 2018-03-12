Чемпіонат Греції: через скасований гол президент клубу вибіг на поле з пістолетом, матч завершився безладами

На поле вибігли ультрас “ПАОК”, тренерський штаб і президент клубу Іван Саввіді, який сказав рефері “Ти — труп”. У нього був з собою пістолет.

Після цього судді і футболісти “АЕКа” покинули поле.

Як повідомляв УНН, футбольні фани в Одесі побили поліцейських: чотирьох осіб затримано.