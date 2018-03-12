Чемпіонат Греції: через скасований гол президент клубу вибіг на поле з пістолетом, матч завершився безладами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Матч “ПАОК” — “АЕК” був зупинений на самій кінцівці гри за рахунку 0:0 після того, як арбітр відмінив гол господарів через офсайд. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Sport24.gr.

На поле вибігли ультрас “ПАОК”, тренерський штаб і президент клубу Іван Саввіді, який сказав рефері “Ти — труп”. У нього був з собою пістолет.

Після цього судді і футболісти “АЕКа” покинули поле.

Як повідомляв УНН, футбольні фани в Одесі побили поліцейських: чотирьох осіб затримано.

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