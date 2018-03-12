Чемпионат Греции: из-за отмененного гола президент клуба выбежал на поле с пистолетом, матч завершился беспорядками
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Матч “ПАОК” — “АЭК” был остановлен на самой концовке игры при счете 0:0 после того, как арбитр отменил гол хозяев из-за офсайда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Sport24.gr.
На поле выбежали ультрас "ПАОК", тренерский штаб и президент клуба Иван Саввиди, который сказал рефери "Ты - труп". У него был с собой пистолет.
После этого судьи и футболисты "АЕК" покинули поле.
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