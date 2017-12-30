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"Челсі" розгромив "Сток Сіті" і піднявся на друге місце в АПЛ

Київ • УНН

 • 9555 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Чинний чемпіон Англійської Прем’єр-ліги лондонський “Челсі” завершив 2017-й рік домашньою перемогою над ФК “Сток Сіті” у зустрічі 21-го туру змагань, передає УНН з посиланням на сайт “синіх”.

"Челсі" розгромив "Сток Сіті" і піднявся на друге місце в АПЛ

На цей раз три очки були здобуті в набагато більш комфортному ключі з рахунком 5:0. Голами у матчі відзначилися Антоніо Рюдігер (3 хвилина), Денні Дрінкуотер (9), Педро (23), Вілліан (73) і Давида Дзаппакоста (88).

“Ми продемонстрували відмінний футбол, потужно почали гру і постаралися забити ранній гол. У матчах такого роду це змінює плани суперника і, відповідно, значно спрощує нашу задачу. Ми почали сильно і з величезним бажанням перемогти. Я задоволений виступом всіх своїх гравців і тим, що ми зуміли зберегти свої ворота в недоторканності. Ми знаходимося в гарній формі. Ми продовжимо працювати в такому ж дусі і вдосконалюватися. Я впевнений, що таке завершення року стало відмінним подарунком для мене, для клубу і для всіх наших уболівальників”, — наголосив наставник “синіх” Антоніо Конте.

Варто відзначити, що ця перемога стала найбільшою для “Челсі” в поточному розіграші АПЛ і четвертою поспіль без пропущених м’ячів.

Додамо, що “Челсі” вдалося завершити перегони АПЛ після даного туру на 2-му місці, обігнавши на 1 пункт “Манчестер Юнайтед” (45 і 44 відповідно).

Як повідомляв УНН, дубль Санчеса приніс “Арсеналу” 11 перемогу в АПЛ.

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