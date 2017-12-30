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"Челси" разгромил "Сток Сити" и поднялся на второе место в АПЛ

Киев • УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Действующий чемпион Английской Премьер-лиги лондонский “Челси” завершил 2017-й год домашней победой над ФК “Сток Сити” во встрече 21-го тура соревнований, передает УНН со ссылкой на сайт “синих”.

"Челси" разгромил "Сток Сити" и поднялся на второе место в АПЛ

На этот раз три очка были добыты в гораздо более комфортном ключе со счетом 5: 0. Голами в матче отличились Антонио Рюдигер (3 минута), Дэнни Дринкуотер (9), Педро (23), Виллиан (73) и Давида Дзаппакоста (88).

“Мы продемонстрировали отличный футбол, мощно начали игру и постарались забить ранний гол. В матчах такого рода это меняет планы соперника и, соответственно, значительно упрощает нашу задачу. Мы начали сильно и с огромным желанием победить. Я доволен выступлением всех своих игроков и тем, что мы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы находимся в хорошей форме. Мы продолжим работать в таком же духе и совершенствоваться. Я уверен, что такое завершение года стало отличным подарком для меня, для клуба и для всех наших болельщиков”, — отметил наставник “синих” Антонио Конте.

Стоит отметить, что эта победа стала крупнейшей для “Челси” в текущем розыгрыше АПЛ и четвертой подряд без пропущенных мячей.

Добавим, что “Челси” удалось завершить гонки АПЛ после данного тура на 2-м месте, обогнав на 1 пункт “Манчестер Юнайтед” (45 и 44 соответственно).

Как сообщал УНН, дубль Санчеса принес “Арсеналу” 11 победу в АПЛ.

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