Чехія в 2022 році виробила рекордну кількість атомної енергії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Атомні електростанції в Чехії в 2022 році виробили більше електроенергії, ніж будь-коли раніше, інформує УНН з посиланням на dpa.
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За даними групи операторів CEZ, електростанції країни подали до мережі близько 30,8 терават-годин.
"У період енергетичної кризи, спровокованої російською агресією проти України, як Дуковани, так і Темелінські АЕС збільшили свій виробіток", - йдеться у повідомленні.
Невелике зниження вироблення очікується через великі інвестицій у завод. Наприклад, парогенератори Дукован, яким понад 35 років, потребують очищення.
Додамо
Екологи Німеччини та Австрії вже давно критикують заводи в Чехії як небезпечні та застарілі.
АЕС Темелін розташована трохи менше ніж за 60 км від кордону з Німеччиною, а АЕС Дуковани — приблизно за 100 км на північ від Відня.
Згідно з планами уряду Чехії, до 2040 року частка атомної енергетики в електропостачанні країни-члена ЄС зросте більш ніж наполовину, зокрема, за рахунок будівництва нових реакторів.