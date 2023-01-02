Чехия в 2022 году произвела рекордное количество атомной энергии

Детали

По данным группы операторов CEZ, электростанции страны подали в сеть около 30,8 терават-часов.

"В период энергетического кризиса, спровоцированного российской агрессией против Украины, как Дукованы, так и Темелинские АЭС увеличили свою выработку", - говорится в сообщении.

Небольшое снижение выработки ожидается из-за больших инвестиций в завод. Например, парогенераторы Дукован, которым более 35 лет, нуждаются в очистке.

Добавим

Экологи Германии и Австрии уже давно критикуют заводы в Чехии как опасные и устаревшие.

АЭС Темелин расположена чуть менее чем в 60 км от границы с Германией, а АЭС Дукованы — примерно в 100 км к северу от Вены.

Согласно планам правительства Чехии, к 2040 году доля атомной энергетики в электроснабжении страны-члена ЕС вырастет более чем наполовину, в частности, за счет строительства новых реакторов.