Чеченський суд за образу прокурора покарав С.Клиха ще одним місяцем ув'язнення

"Заводський районний суд Грозного засудив громадянина України Станіслава Клиха до 240 годин обов’язкових робіт, замінених на місяць позбавлення волі за образу прокурора", - повідомляє видання.

Нагадаємо, у травні Верховний суд Чечні засудив М.Карпюка і С.Клиха до 22-х з половиною і 20-ти років позбавлення волі відповідно.

У Росії їх звинувачують в участі в бойових діях проти федеральних сил під час Першої Чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів.

М.Карпюк та С.Клих провини не визнають і заявляють, що ніколи не були в Чечні.

Як повідомляв УНН, українські політв’язні Станіслав Клих та Микола Карпюк підписали необхідні документи для підготовки подання позову до ЄСПЛ.