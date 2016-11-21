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Чеченский суд за оскорбление прокурора наказал С.Клиха еще одним месяцем заключения

Киев • УНН

 • 9450 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Заводской районный суд Грозного приговорил незаконно осужденного украинца Станислава Клиха к 240 часам обязательных работ, замененных на месяц лишения свободы за оскорбление прокурора, передает УНН со ссылкой на "Кавказский Узел".

Чеченский суд за оскорбление прокурора наказал С.Клиха еще одним месяцем заключения

"Заводской районный суд Грозного приговорил гражданина Украины Станислава Клиха к 240 часам обязательных работ, замененных на месяц лишения свободы за оскорбление прокурора", - сообщает издание.

Напомним, в мае Верховный суд Чечни приговорил Н.Карпюка и С.Клиха до 22-х с половиной и 20 лет лишения свободы соответственно.

В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.

Н.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.

Как сообщал УНН, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк сегодня подписали необходимые документы для подготовки подачи иска в ЕСПЧ.

Украинские Национальные Новости

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