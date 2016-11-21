Чеченский суд за оскорбление прокурора наказал С.Клиха еще одним месяцем заключения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Заводской районный суд Грозного приговорил незаконно осужденного украинца Станислава Клиха к 240 часам обязательных работ, замененных на месяц лишения свободы за оскорбление прокурора, передает УНН со ссылкой на "Кавказский Узел".
"Заводской районный суд Грозного приговорил гражданина Украины Станислава Клиха к 240 часам обязательных работ, замененных на месяц лишения свободы за оскорбление прокурора", - сообщает издание.
Напомним, в мае Верховный суд Чечни приговорил Н.Карпюка и С.Клиха до 22-х с половиной и 20 лет лишения свободы соответственно.
В России их обвиняют в участии в боевых действиях против федеральных сил во время Первой Чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.
Н.Карпюк и С.Клих вины не признают и заявляют, что никогда не были в Чечне.
Как сообщал УНН, украинские политзаключенные Станислав Клих и Николай Карпюк сегодня подписали необходимые документы для подготовки подачи иска в ЕСПЧ.