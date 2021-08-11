Частину України вкриє дощами: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 11 серпня у південно-східній частині країни короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, лише вдень у західних, Сумській та Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний та північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; на півдні та сході країни вночі 17-22°, вдень 28-33°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 15-18°, вдень 27-29°.

Додамо

10 серпня на 8 годину температура води становила в Чорному та Азовському морях 24-28°, у Дніпрі в межах Києва 24°.