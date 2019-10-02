Частину України накриє надзвичайна пожежна небезпека

"2-4 жовтня у більшості районів східних, південних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської областей та Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили синоптики.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, 2 жовтня в Україні до 26 градусів тепла.