Частину України накриє надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У частині України найближчими днями очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"2-4 жовтня у більшості районів східних, південних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської областей та Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 2 жовтня в Україні до 26 градусів тепла.