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Часть Украины накроет чрезвычайная пожарная опасность

Киев • УНН

 • 13530 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В части Украины в ближайшие дни ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Часть Украины накроет чрезвычайная пожарная опасность

"2-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 2 октября в Украине до 26 градусов тепла.

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