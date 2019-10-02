Часть Украины накроет чрезвычайная пожарная опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В части Украины в ближайшие дни ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"2-4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 2 октября в Украине до 26 градусов тепла.