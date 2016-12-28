Чарівна принцеса Лея - якою світ запам'ятає Керрі Фішер

Керрі Фішер народилася в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Її батько, Едді Фішер, був співаком єврейського походження, мати - акторка Деббі Рейнольдс.

К.Фішер пішла у середню школу в Беверлі-Гіллз, але залишила її задля акторства. Актриса дебютувала у мюзиклі "Ірен", разом з матір'ю. Незабаром після цього вступила до Лондонської школи драми.

Найвідоміша роль Керрі Фішер, за якою її знає увесь світ - принцеса Лея в оригінальній трилогії Star Wars (Епізоди IV–VI). Її партнерами були Гаррісон Форд (Ган Соло) і Алек Гіннесс (Обі-Ван Кенобі). Вона також знялася у культовому американському комедійному фільмі The Blues Brothers.