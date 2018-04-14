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ЧАЕС спростила можливість потрапити на екскурсію

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Державне підприємство “Чорнобильска АЕС” спростило процедуру реєстрації на екскурсію. Тепер, щоб відвідати станцію, потрібно лише зареєструватись на сайті. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт атомної електростанції.

Повідомляється, що бажаючим продемонструють, як сьогодні працює ЧАЕС, відбувається процес зняття з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

“ЧАЕС стає ще одним об’єктом зони відчуження, який зможуть відвідати всі охочі. Це дасть можливість відвідувачам отримати повне уявлення про роботу станції та про проекти, які реалізуються на промисловому майданчику ”, — повідомив голова ДАЗВ Віталій Петрук.

Також у ЧАЕС наголосили, що відвідувачів забезпечать усіма необхідними засобами індивідуального захисту та вони проходитимуть обов’язковий дозиметричний контроль.

Як повідомляв УНН, у зоні відчуження ЧАЕС затримано двох іноземців-сталкерів.

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