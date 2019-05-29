Бюджетний комітет рекомендував Раді взяти до відома звіт Рахункової палати
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Бюджетний комітет рекомендував народним депутатам Верховної Ради України взяти до відома звіт Рахункової палати. Про це заявив голова підкомітету Комітету з питань бюджету Іван Крулько під час сесійного засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
"Розглянувши цей звіт, комітет з питань бюджета ухвалив рішення – звіт Рахункової палати взятии до відома, а також комітетом з питань бюджету надані Рахунковій палаті конкретні рекомендації", - зазначив Крулько.
Він також виступив за те, щоб такий звіт Верховна Рада заслуховувала щорічно. Крулько наголосив, що до цього року останній раз звіт РП звучав у стінах парламенту 1998 року.
Нагадаємо, план надходжень до держбюджету не виконано на 10,8%. Збереження наявних економічних тенденцій створює додаткові ризики виконання доходів держбюджету.