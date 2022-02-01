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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бюджет-2022 розпочав рік з профіцитом загального фонду - Мінфін

Бюджет-2022 розпочав рік з профіцитом загального фонду - Мінфін

Київ • УНН

 • 15393 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Державний бюджет на 2022 рік у січні виконано з профіцитом загального фонду обсягом 12 млрд грн - при запланованому дефіциті. Про це повідомили у Мінфіні, пише УНН.

Цитата:

"За січень 2022 року загальний фонд державного бюджету виконано з профіцитом у розмірі 12 млрд грн при запланованому дефіциті на звітний період у сумі 22 млрд гривень", - повідомили у відомстві оперативні дані ДКСУ.

Деталі

За оперативними даними, у січні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 78 млрд гривень. Місячний розпис перевиконано на 13,1% (+9,1 млрд грн), головним чином за рахунок ПДВ.

"За оперативними даними ДКСУ, за січень 2022 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 66,2 млрд грн або 75,2% від розпису на звітний період", - додали при цьому у Мінфіні.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2022 року становили 10,9 млрд грн або 23,% від запланованих на цей період. При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень 2022 року становили 19,4 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування – 5,8 млрд грн (96,5% плану).

Доповнення

План за видатками знову не виконано - ця тенденція прослідковується вже певний час. Так, аналітики зазначають, що невиконання плану видатків є негативним явищем і традиційно призводить до накопичення потреби у фінансуванні видатків наприкінці року. "Швидке" дофінансовування видатків може призвести як до підвищення цін, так і до послаблення курсу гривні.

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