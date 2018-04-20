Бувай СМС: для Android створять новий месенджер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Компанія Google створить месенджер Chat, який замінить стандартні СМС на пристроях, що працюють на системі Android. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА Новини.
За даними видання, Chat буде працювати на платформі Rich Communications Services (RCS). Мессенджер буде стягувати плату за дані, які споживаються при відправці Вашого повідомлення, а не за вартість СМС за тарифним планом. Якщо повідомлення буде надіслано користувачеві, у якого не встановлено Chat, або користувачеві iOS, вони отримають звичайне повідомлення.
Відзначається, що Chat схожий на месенджер iMessage, який компанія Apple пропонує своїм користувачем. Однак, на відміну від iMessage, Chat не зашифрован. Повідомлення будуть зберігатися на серверах телефонного оператора в читається форматі, і влада країни зможе запросити й одержати переписку будь-якого користувача.
Через випуску нового месенджера компанія Google призупинить розвиток мобільного додатка для обміну повідомленнями Allo, яке з'явилося на пристроях Android в 2016 році, і направить всі свої зусилля на розробку Chat.
Як повідомляв УНН, російські інтернет-користувачі влаштували атаку на сервіс Google Maps з метою змінити інформацію про Роскомнагляд.