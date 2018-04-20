Прощай СМС: для Android создадут новый мессенджер

По данным издания, Chat будет работать на платформе Rich Communications Services (RCS). Мессенджер будет взимать плату за данные, потребляемые при отправке вашего сообщения, а не за стоимость СМС по тарифному плану. Если сообщение будет отправлено пользователю, у которого не установлен Chat, или пользователю iOS, они получат обычное сообщение.



Отмечается, что Chat похож на мессенджер iMessage, который компания Apple предлагает своим пользователем. Однако, в отличие от iMessage, Chat не зашифрован. Сообщения будут храниться на серверах телефонного оператора в читаемом формате, и власти страны смогут запросить и получить переписку любого пользователя.



Из-за выпуска нового мессенджера компания Google приостановит развитие мобильного приложения для обмена сообщениями Allo, которое появилось на устройствах Android в 2016 году, и направит все свои усилия на разработку Chat.

Как сообщал УНН, российские интернет-пользователи устроили атаку на сервис Google Maps с целью изменить информацию о Роскомнадзоре.