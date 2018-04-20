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Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прощай СМС: для Android создадут новый мессенджер

Киев • УНН

 • 14572 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Компания Google создаст мессенджер Chat, который заменит стандартные СМС на устройствах, работающих на системе Android. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Прощай СМС: для Android создадут новый мессенджер

По данным издания, Chat будет работать на платформе Rich Communications Services (RCS). Мессенджер будет взимать плату за данные, потребляемые при отправке вашего сообщения, а не за стоимость СМС по тарифному плану. Если сообщение будет отправлено пользователю, у которого не установлен Chat, или пользователю iOS, они получат обычное сообщение.

Отмечается, что Chat похож на мессенджер iMessage, который компания Apple предлагает своим пользователем. Однако, в отличие от iMessage, Chat не зашифрован. Сообщения будут храниться на серверах телефонного оператора в читаемом формате, и власти страны смогут запросить и получить переписку любого пользователя.

Из-за выпуска нового мессенджера компания Google приостановит развитие мобильного приложения для обмена сообщениями Allo, которое появилось на устройствах Android в 2016 году, и направит все свои усилия на разработку Chat.

Как сообщал УНН, российские интернет-пользователи устроили атаку на сервис Google Maps с целью изменить информацию о Роскомнадзоре.

Украинские Национальные Новости

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