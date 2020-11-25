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Актуальне
Буславець виконала обіцянку модернізувати АЕС

Буславець виконала обіцянку модернізувати АЕС

Київ • УНН

 • 12715 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Ольга Буславець, яка донедавна очолювала Міненерго, а з минулого тижня перейшла на посаду першого заступника міністра, виконала обіцянку модернізувати українські АЕС. Про це свідчать дані аналітиків порталу “Слово і Діло”, передає УНН.

Про плани замінити та модернізувати обладнання на Запорізькій, Рівненській та Хмельницькій АЕС Буславець заявила 13 серпня цього року, обіймаючи посаду в.о. міністра енергетики. У листопаді стало відомо, що Буславець виконала обіцяне.

Зокрема, 4 листопада на Рівненську АЕС було поставлено новий прилад для дистанційного обстеження обладнання. У жовтні на 4-у блоці АЕС почали використовувати нове обладнання — ультразвуковий витратомір для контролю охолодження статора генератора турбогенератора ТГ-6.

Також, відповідно до встановленого графіка, триває ремонт електротехнічного устаткування на енергоблоці № 4 РАЕС.

Щодо Хмельницької АЕС — то 11 листопада стало відомо, що там в межах заходу з модернізації розподільчих пристроїв 0,4 кВ виконано заміну комутаційної апаратури висувного виконання комплектних трансформаторних підстанцій власних потреб 0,4 кВ на першому енергоблоці та проводяться відповідні роботи на другому енергоблоці.

“10 жовтня стало відомо, що здійснено модернізацію системи управління приводами (системи управління і захисту), включаючи систему силового живлення, модернізацію якої здійснено на другому енергоблоці ХАЕС. Систему модернізовано з урахуванням сучасних вимог нормативних документів з ядерної та радіаційної безпеки України, а також новітніх технологій в частині надійності, діагностики, реєстрації та архівування подій”, — дослідили аналітики.

Окрім того, 16 листопада 2020 року на енергоблоці № 4 Запорізької АЕС завершили плановий капітальний ремонт.

Нагадаємо, Буславець звинувачували в притисканні “Енергоатома” і атомників загалом. Хоча в дійсності, саме вона вивела “Енергоатом” на ринок двосторонніх договорів і конкурентних цін. Також Буславець наполягла на оптимізації ремонтів енергоблоків АЕС, аби взимку атомна генерація набрала потужності, і вже 21 листопада з ремонту повернувся другий енергоблок Запорізької АЕС. 

Буславець звільнили з посади в.о. міністра енергетики і призначили першим заступником міністра 20 листопада. Напередодні ВР ухвалила закон, за яким в.о. міністра не може бути більше ніж 30 днів. Тож, серед головних версій рокіровки в Міненерго — можливість зібрати голоси нардепів за призначення Буславець повноцінним міністром енергетики

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