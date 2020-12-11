Буславець провела консультації з Енергоспівтовариством та ЄБРР по управлінню ПЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Міністерстві енергетики проведено консультації з директором секретаріату Енергетичного співтовариства Янезом Копачем, представниками співтовариства та ЄБРР стосовно розмежування видів діяльності з передачі, розподілу, постачання і виробництва електричної енергії, повідомляє пресслужба Міненерго, передає УНН.
Міненерго презентувало концепцію оптимізації управління об’єктами ПЕК, якою передбачена передача виробників та постачальників електроенергії/природного газу в управління Кабінету Міністрів та іншим ЦОВВ. Водночас, права на управління оператора системи передачі (НЕК "Укренерго") та оператора газотранспортної системи (АТ "Магістральні газопроводи України" і ТОВ "Оператор ГТС України") мають бути передані Міністерству енергетики.
Цей підхід відповідає Третьому енергетичному пакету, зокрема, у частині відокремлення та сертифікації операторів системи передачі та ГТС.
Концепція не суперечить зобов’язанням, взятим у рамках Договору про заснування Енергетичного співтовариства та Угоди про асоціацію.
Реалізація такого підходу дозволить реформувати енергетичний сектор та активізувати процес інтеграції енергоринків України до ринків ЄС.
Міненерго відкрите для обговорення – процес прийняття рішень має бути відкритий, прозорий та сфокусований на підвищенні ефективності енергосектору України.
Сторони також домовились про подальше проведення консультацій з Європейською Комісією, секретаріатом Енергетичного співтовариства, Світовим банком, ЄБРР та іншими зацікавленими сторонами.