Бундесбанк виключив легалізацію криптовалюти в Єврозоні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Офіційна криптовалюта в Єврозоні виключена, а вкладення в неї загрожують втратами, заявив член ради директорів Бундесбанку Карл Людвіг Тіле. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Finanzen.net.
За словами члена ради директорів Бундесбанку, швидке зростання криптовалюти приховує в собі “ризик швидких втрат”. “Введення центральним банком обігу криптовалют, аналогічного існуючим валютам, не на черзі”, — заявив Тіле.
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Він також назвав технологію блокчейн “дорогою” і “непридатною для платежів”. “Наша валюта, євро, в основному заснована на довірі. З довірою легко грати, але її складно виграти”, — підкреслив Тіле.
Нагадуємо, у Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.