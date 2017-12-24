Бундесбанк исключил легализацию криптовалюты в Еврозоне

По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост криптовалюты скрывает в себе “риск быстрых потерь”. “Введение центральным банком обращение криптовалюты, аналогичное существующим валютам, не на очереди”, — заявил Тиле.

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Он также назвал технологию блокчейн “дорогой” и “непригодной для платежей”. “Наша валюта евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но ее сложно выиграть”, - подчеркнул Тиле.

Напоминаем, в Европейском Союзе согласились ввести более жесткие правила, чтобы предотвратить отмыванию средств и финансированию терроризма.