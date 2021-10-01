Будівельників, які нажилися на глухих дітях, будуть судити в Одесі

Деталі

За даними слідства, фігуранти внесли недостовірні дані в акти прийому-передачі робіт - завищили обсяги виконаних робіт та їх вартість. Правоохоронці повідомляють, що під час ремонту, в школі повинні були зміцнити аварійну ділянку покрівлі. Через те, що ці роботи не були виконані в необхідному обсязі, незабаром частина даху впала, чим було завдано додатковий втрат на 50 тисяч гривень.

Фігурантам закидають вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України - "привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем" і "службова фальсифікація".