Строителей, нажившихся на глухих детях, будут судить в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Киевская окружная прокуратура Одессы передала в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной компании и инженера технадзора, которые присвоили деньги, выделенные на ремонт школы-интерната для детей с нарушениями слуха, передает УНН.
Детали
По данным следствия, фигуранты внесли недостоверные данные в акты приема-передачи работ — завысили объемы выполненных работ и их стоимость. Правоохранители сообщают, что во время ремонта, в школе должны были укрепить аварийный участок кровли. Из-за того, что эти работы не были выполнены в необходимом объеме, вскоре часть крыши рухнула, чем был нанесен дополнительный урон на 50 тысяч гривен.
Фигурантам вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины — “присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением” и “служебный подлог”.