Будівельник завоював п'яту звитягу в чемпіонаті України

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Київський "Будівельник" на паркеті СК "Меридіан" завдав поразки "Черкаським Мавпам" в рамках Суперліги Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.

Кияни мали невелику перевагу над черкасцями в кожній окремо взятій чверті (19:17, 24:20, 23:19, 22:15) та святкували чергову перемогу – 88:71.

Безперечним лідером за всіма показниками став гравець збірної України - Руслан Отверченко. Форвард за 23 хвилини на паркеті здобув 27 балів та віддав 4 передачі. У Філдса 13 балів. На рахунку лідера "Мавп" Кольченка 17 очок.

Відзначимо, що у "будівелів" 5 перемог при1 поразці в чемпіонаті, у "Мавп" 2 виграші та 4 програші.

Додамо, що наступної п'ятниці кияни зіграють на виїзді проти "БІПИ", а черкасці того ж дня завітають до Южного.

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