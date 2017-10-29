Будівельник завоював п'яту звитягу в чемпіонаті України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Київський "Будівельник" на паркеті СК "Меридіан" завдав поразки "Черкаським Мавпам" в рамках Суперліги Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на прес-службу Федерації баскетболу України.
Кияни мали невелику перевагу над черкасцями в кожній окремо взятій чверті (19:17, 24:20, 23:19, 22:15) та святкували чергову перемогу – 88:71.
Безперечним лідером за всіма показниками став гравець збірної України - Руслан Отверченко. Форвард за 23 хвилини на паркеті здобув 27 балів та віддав 4 передачі. У Філдса 13 балів. На рахунку лідера "Мавп" Кольченка 17 очок.
Відзначимо, що у "будівелів" 5 перемог при1 поразці в чемпіонаті, у "Мавп" 2 виграші та 4 програші.
Додамо, що наступної п'ятниці кияни зіграють на виїзді проти "БІПИ", а черкасці того ж дня завітають до Южного.