“Будівельник” декласував суперника у грі 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Баскетболісти “Маріуполя” поступилися в Києві “Будівельнику” в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України, передає УНН з посиланням на ФБУ.
З перших секунд обидва суперники на високих швидкостях кинулися в боротьбу. Але зиск з цього отримали кияни. За першу половину “Будівельник” заробив 28 очок переваги. Досить виразною стала перевага киян за реалізованими двоочковими — 19:9. За всіма статистичними показниками беззаперечна перевага також була на боці “Будівельника”.
За другу половину матчу підстав для розмов про якусь інтригу не виявилося. Кияни продовжували збільшувати відрив, перетнувши в підсумку межу в 100 набраних очок — 105:55.
Найрезультативнішим у переможців і у матчі загалом став Закарі Томас — 22 очка, 7 підбирань, 5 передач.
Додамо, другий матч 1/8 фіналу суперники зіграють вже 2 грудня, також у Києві.