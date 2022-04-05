Буча: постпред України в ООН впіймав на фальші російського візаві прямо на засіданні Ради безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. На засіданні Ради Безпеки ООН у вівторок постійний представник України Сергій Кислиця не залишив без відповіді пропагандистську риторику свого російського візаві Василя Небензі. Йшлося про події у Бучі, передає кореспондент УНН.
Що сказав Небензя
За словами російського "дипломата", за час окупації в Київській області нібито не постраждав жоден мирний житель. Більш того, представник рф заявив про роздачу нібито понад 400 тонн гумдопомоги цивільним.
Небензя згадав інтерв'ю депутата ради Бучі Катерини Українцевої для видання Meduza, яка за його словами нібито "зізналася, що російські війська при ній людей не розстрілювали".
"У тому ж інтерв'ю вона підтверджує, що в основних руйнуваннях винні українські військові", - заявив він.
Відповідь Кислиці
"Ми вже звикли до брехні, яка постійно виливається нам на голови в залі Ради Безпеки. Товариш Небензя спромігся процитувати інтерв'ю з ресурсу Meduza хотілося б запитати у товариша Небензі, чому ж він не цитує його повністю?... Я цитую слова жінки, на яку він посилався:
"Бувало так, що російські солдати передавали сухпайок в підвал, а потім кидали туди гранату".
Це про вашу гуманітарну допомогу, слідом якої летить граната", - додав український дипломат.
Раніше
Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський у вівторок виступив на засіданні Ради Безпеки ООН, де розповів про звірства росіян у Бучі та закликав ООН визначитися зі своїм шляхом та згадати про статут.