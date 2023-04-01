Буча назавжди залишиться символом російських злочинів - Дуда

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“31 березня, у першу річницю визволення Бучі від російської окупації, ми – лідери вільного світу – маємо обов’язок нагадати, що існують основоположні принципи права. Але насамперед, що свідомо вчинені злочини повинні бути покарані. І ніхто, повторюю ніхто, чи то президент, генерал, чи хтось із міністрів, не може залишитися безкарним”, - сказав Дуда.

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Він додав, що для міжнародної спільноти Буча стала “символом вбивств невинних мирних жителів, залишених тіл на вулицях, братських могил, катування людей чи групових зґвалтувань”.

“Буча назавжди залишиться символом російських злочинів, скоєних в Україні під час цієї війни, але подібних місць в Україні багато. Вони скрізь, куди дійшов чобіт російських солдатів”, - сказав Дуда.

Він наголосив, що злочини, скоєні в Бучі, відображають справжню сутність “руського міра” – який для жертв російської агресії означає насильство, терор і смерть.

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