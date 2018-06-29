Бронзовий призер УПЛ здобув перемогу у першому спарингу в Словенії

Вже на шостій хвилині чудово спрацювала зв’язка Ребенок — Коломоєць, і після удару Юрія головою м’яч опинився за спиною воротаря словаків. У другому таймі на поле вийшли інші склади, та рахунок у цій товариській зустрічі вже не змінювався — 1:0.

Склад “Ворскли” у 1 таймі: Шуст, гравець на перегляді, Мартиненко, Чижов, Пердута (к), Ребенок, Чеснаков, Шарпар, Кобахідзе, Кравченко, Коломоєць;

У 2 таймі: Ткаченко, Саків, Гіоргадзе, Даллку, Сапай, Кадимян, Скляр (к), Габелок, Одарюк, гравець на перегляді, Сергійчук (Шаповал, 79).

Відзначимо, що наступний спаринг-партнер “Ворскли” стане македонська “Шкендія”, з якою клуб Сачка зіграє в перший день липня.