“Броньований кулак”: в районі відведення відбулися тренування танкістів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В районі відведення відбулися тренування танкістів бригад Об’єднаних сил. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міноборони України.
“У районах відведення танкістам бригад Об’єднаних сил відпочивати не доводиться. Щоденні тренування, здійснення маршів, різні навчання, причому нерідко — з бойовою стрільбою — занять вистачає. І все — задля того, щоб у потрібний момент надійно прикрити піхоту, для того, щоб у разі потреби зібрати „броньований кулак“ і здійснити блискавичний кидок, зупинивши агресора й відкинувши його”, — розповіли у Міноборони.