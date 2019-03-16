"Бронированный кулак": в районе отвода состоялись тренировки танкистов

"В районах отвода танкистам бригад Объединенных сил отдыхать не приходится. Ежедневные тренировки, совершения маршей, различные учения, причем нередко - с боевой стрельбой - занятий хватает. И все - ради того, чтобы в нужный момент надежно прикрыть пехоту, для того, чтобы в случае необходимости собрать "бронированный кулак" и осуществить молниеносный бросок, остановив агрессора и отбросив его", - рассказали в Минобороны.