Британці врятували тюленя, який застряг у фрізбі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Великій Британії врятували самку сірого тюленя, на шиї якої застряг пластиковий літаючий диск фрізбі, передає УНН з посиланням на The Independent.
Повідомляють, що тварина плавала з пластиковим кільцем на шиї протягом шести місяців, перш ніж була врятована.
Тюлень пройшов п’ять місяців реабілітації в центрі RSPCA, де співробітники дали йому ім’я Frisbee.
Зазначили, що тварину знайшли на пляжі “Хорді-Біч” в Норфолку.
Здоров’я тварини настільки погіршилося, що вона не могла дихати, через “пластиковий ошийник”, який здавив їй шию.
Не дивлячись на перепону на шиї Frisbee завжди була з великою групою тюленів.
Проте, оскільки її стан поступово погіршувався, рятувальники поступово змогли наблизитися до неї.
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За здоров’ям тварини доглядали за допомогою антибіотиків, знеболювальних і стероїдів для “дуже глибокої і інфікованої рани”.
Через виснаження тварина втратила вагу. Зоологи зазначили, що самка голодувала протягом тривалого періоду, реабілітація займе багато часу.
“Ми перерізали фрізбі, але як тільки ми його видалили, то побачили жахливу глибоку рану на її шиї. Після того, як ми зняли пластик, вона почала трясти головою, здогадуюсь, що було полегшення. Тоді вона довго пила воду”, — зауважила зоолог центру Алісон Чарльз.
Шрам від рани ще до сих пір видніється, втім зоологи запевняють, що тварина відчуває себе добре і її вже можна повертати назад на узбережжя.