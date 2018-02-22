Британцы спасли тюленя, который застрял в фризби

Сообщают, что животное плавало с пластиковым кольцом на шее в течение шести месяцев, прежде чем было спасено.

Тюлень прошел пять месяцев реабилитации в центре RSPCA, где сотрудники дали ему имя Frisbee.

Отметили, что животное нашли на пляже "Хорди-Бич" в Норфолке.

Здоровье животного настолько ухудшилось, что она не могла дышать, через "пластиковый ошейник", который сдавил ей шею.

Несмотря на преграду Frisbee всегда была с большой группой тюленей, но, поскольку ее состояние постепенно ухудшалось, спасатели смогли приблизиться к ней.

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За здоровьем животного ухаживали с помощью антибиотиков, обезболивающих и стероидов для "очень глубокой и инфицированной раны".

Из-за истощения животное потеряло вес. Зоологи отметили, что самка голодала в течение длительного периода, реабилитация займет много времени.

"Мы перерезали фризби, но как только мы его удалили, то увидели ужасную глубокую рану на ее шее. После того, как мы сняли пластик, она начала трясти головой, догадываюсь, что было облегчение. Тогда она долго пила воду", - отметила зоолог центра Алисон Чарльз.

Шрам от раны еще до сих пор виднеется, впрочем зоологи уверяют, что животное чувствует себя хорошо и ей уже можно возвращаться на побережье.