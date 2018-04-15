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Британський міністр оборони закликав Кремль "не бути проблемою у Сирії"

Британський міністр оборони закликав Кремль "не бути проблемою у Сирії"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що Кремль своїми діями перешкодив незалежному розслідуванню хімічної атаки у Сирії. Ракетний удар по Дамаску він охарактеризував як вимушений захід. Про це повідомляє УНН з посиланням на авторську колонку міністра у виданні The Sunday Times.

У своїй колонці у газеті Вільямсон написав, що “військова операція завжди є останнім засобом, і рішення про неї приймалося нелегко”. “Без сумніву, що перевагою для нас є чинення тиску на Башара Асада з боку Кремля — його головної опори — щоб сирійський режим припинив використовувати хімічну зброю”, — вважає британський міністр оборони.

За словами Вільямсона, Лондон і Вашингтон продовжують наполягати на політичному рішенні конфлікту у Сирії і закликають Кремль “бути частиною цього процесу, а не створювати проблеми”. “Але Москва наклала вето на резолюцію Ради безпеки ООН, із закликом організувати незалежне розслідування подій у місті Дума”, — вважає він.

“Ми не можемо просто так спостерігати, як Асад нехтує життями невинних громадян Сирії. І не в наших національних інтересах допустити, щоб нормою стало застосування жахливої зброї, як це, наприклад, сталося у Солсбері”, — написав британський міністр.

Вільямсон також підкреслив, що спільна операція США, Великої Британії і Франції у Сирії носила обмежений характер. “Мова не йде про втручання у громадянську війну, зміну режиму або спробою перешкодити Росії виконати її завдання у Сирії”, — написав він.

При цьому британський міністр заявив, що розвідувальна інформація показала, що саме президент Сирії несе відповідальність за хімічну атаку у Думі. В якості аргументу він навів той факт, що у районі інциденту був помічений вертоліт Мі-8 сирійської армії. “Жоден інший учасник конфлікту у Сирії нездатний зробити атаку такого масштабу”, — написав Вільямсон.

Як повідомляв УНН, Лондон запідозрив Москву в спробі очорнити британське керівництво.

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